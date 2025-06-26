В Татарстане начали реставрацию усадьбы, где жил Владимир Ленин

«Это не просто реставрация — это возрождение важной страницы нашей истории», — отметил председатель комитета Иван Гущин. По его словам, музей-заповедник после завершения работ станет еще более привлекательным для посетителей благодаря сочетанию бережного отношения к прошлому и современных технических решений.