С 1 июля омичи будут дороже летать в Москву и обратно

Столичный аэропорт Домодедово повысит цены на билеты уже в ближайший вторник — 1 июля. Это коснется всех россиян, в том числе омичей. Сборы увеличат в среднем на 7% после перехода гавани в госсобственность. Соответствующий документ появился на сайте business.dme.ru.
Сбор за транспортную безопасность вырастет с 410 до 440 рублей за одну тонну взлетной массы лайнера. Обслуживание пассажиров на внутренних рейсах подорожает с 440 до 470 рублей, на международных — с 490 до 525 рублей. Стоимость хранения авиатоплива скакнет на 10% — с 1 890 до 2 080 рублей за тонну.
По данным канале t.me/aviatorshina, в пресс-службе аэропорта заявили, что индексация тарифов является плановой и не превышает уровень инфляции. С каждой авиакомпанией проведут индивидуальные переговоры для определения итоговой стоимости услуг.
Ранее «КП Омск» сообщила о новых многочасовых задержках рейсов в Сочи и обратно.