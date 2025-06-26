С 1 июля омичи будут дороже летать в Москву и обратно

Сбор за транспортную безопасность вырастет с 410 до 440 рублей за одну тонну взлетной массы лайнера. Обслуживание пассажиров на внутренних рейсах подорожает с 440 до 470 рублей, на международных — с 490 до 525 рублей. Стоимость хранения авиатоплива скакнет на 10% — с 1 890 до 2 080 рублей за тонну.