Работодатели в России начали зазывать пенсионеров на работу

В целом, за январь-май 2025 года работодатели отправили около 130 миллионов приглашений на работу, из которых четыре процента были адресованы соискателям старше 50 лет. По словам доцента кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, ранее работодатели выбирали более молодых специалистов, но сейчас рынок труда изменился, и обучение новых сотрудников требует дополнительных затрат.