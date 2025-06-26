Работодатели в России начали зазывать пенсионеров на работу

Соискатели отправили пенсионерам старше 50 лет 5,1 млн приглашений на работу за первые пять месяцев этого года.
Работодатели в России начали активнее привлекать граждан старше 50 лет: за первые пять месяцев 2025 года количество приглашений на работу для этой категории выросло на 95% и достигло 5,1 миллиона. Об этом свидетельствуют данные hh.ru.
«Число приглашений на работу, отправленных соискателям в возрасте старше 50 лет, выросло за первые пять месяцев 2025-го на 95% — до 5,1 млн», — говорится в исследовании. Данные приводят «Известия».
В целом, за январь-май 2025 года работодатели отправили около 130 миллионов приглашений на работу, из которых четыре процента были адресованы соискателям старше 50 лет. По словам доцента кафедры «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец, ранее работодатели выбирали более молодых специалистов, но сейчас рынок труда изменился, и обучение новых сотрудников требует дополнительных затрат.
Эксперты отмечают, что найм работников предпенсионного возраста способствует снижению уровня бедности. Эта тема стала одной из ключевых в выступлении президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ. По его словам, по итогам прошлого года бедность снизилась до 7,2% по сравнению с 29% в 2000 году.
По данным Социального фонда РФ, на начало апреля 2025 года в России насчитывалось почти 41 миллион пенсионеров, из которых около восьми миллионов продолжают работать. За первые три месяца года число пенсионеров сократилось примерно на 208 тысяч человек.