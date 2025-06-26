Белоусов: РФ готова стать посредником в деэскалации ирано-израильского конфликта

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские предложения по урегулированию иранского вопроса были заранее доведены не только до Тегерана, но и до Израиля и США. Москва открыта для диалога и готова обсуждать свои инициативы со всеми заинтересованными сторонами.