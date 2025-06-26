Белоусов: РФ готова стать посредником в деэскалации ирано-израильского конфликта

Российская Федерация выразила готовность оказывать посреднические усилия в деэскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом на заседании министров обороны стран-участниц ШОС заявил министр обороны России Андрей Белоусов.
По словам главы российского оборонного ведомства, Москва сразу и на всех уровнях выразила соболезнования Ирану в связи с жертвами среди мирного населения страны, а также осудила действия Тель-Авива и Вашингтона.
«Заявила о готовности способствовать деэскалации конфликта. И оказывать посреднические усилия в данном процессе», — напомнил Белоусов.
По его словам, «в этом же ряду стоят события в Сирии, гуманитарная катастрофа в секторе Газа, обстановка в Ливане».
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские предложения по урегулированию иранского вопроса были заранее доведены не только до Тегерана, но и до Израиля и США. Москва открыта для диалога и готова обсуждать свои инициативы со всеми заинтересованными сторонами.
А официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона пристально следит за обстановкой вокруг Ирана и поддерживает постоянные контакты с Тегераном.