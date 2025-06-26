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Нападающий Сергеев отклонил предложение «Спартака» и хочет перейти в «Динамо»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев точно покинет команду, но пока неизвестно, куда именно он перейдет.

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев точно покинет команду, но пока неизвестно, куда именно он перейдет. «СЭ» сообщил, что форвард близок к переходу в «Динамо».

Как стало известно, Сергеев отклонил предложение московского «Спартака». Вероятно, нападающий направится в другой столичный клуб — «Динамо».

Иван Сергеев вернулся в самарские «Крылья» в сентябре 2024 года. До этого он играл за петербургский «Зенит».

Форвард забил 9 голов в прошлом сезоне премьер-лиги. В этом году он также стал лучшим бомбардиром «Крыльев» в российской истории, обойдя легендарного Сергея Корниленко.

Напомним, что Самарские «Крылья» арендовали у «Локомотива» 20-летнего форварда Вадима Ракова. Он является воспитанником столичного клуба. Провел за железнодорожников 30 матчей, забил 1 гол.

Также, недавно команду покинул генеральный директор Роберт Тер-Абрамян и его помощник Руслан Пименов.

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