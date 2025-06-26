Нападающий Сергеев отклонил предложение «Спартака» и хочет перейти в «Динамо»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев точно покинет команду, но пока неизвестно, куда именно он перейдет. «СЭ» сообщил, что форвард близок к переходу в «Динамо».
Как стало известно, Сергеев отклонил предложение московского «Спартака». Вероятно, нападающий направится в другой столичный клуб — «Динамо».
Иван Сергеев вернулся в самарские «Крылья» в сентябре 2024 года. До этого он играл за петербургский «Зенит».
Форвард забил 9 голов в прошлом сезоне премьер-лиги. В этом году он также стал лучшим бомбардиром «Крыльев» в российской истории, обойдя легендарного Сергея Корниленко.
Напомним, что Самарские «Крылья» арендовали у «Локомотива» 20-летнего форварда Вадима Ракова. Он является воспитанником столичного клуба. Провел за железнодорожников 30 матчей, забил 1 гол.
Также, недавно команду покинул генеральный директор Роберт Тер-Абрамян и его помощник Руслан Пименов.
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