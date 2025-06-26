Багреева: Москва заключила 28 тысяч контрактов с поставщиками из регионов

Стать поставщиком на портале может юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель или самозанятый. Все процессы на портале проходят онлайн, для работы с ресурсом нужны только компьютер, доступ в интернет и усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Зарегистрироваться можно и при помощи электронной почты, такая регистрация позволяет просматривать информацию на портале, но не дает возможности участвовать в закупках.