Багреева: Москва заключила 28 тысяч контрактов с поставщиками из регионов

За первые пять месяцев 2025 года московские заказчики заключили больше 28 тыс. контрактов на 7,2 млрд рублей с региональными предпринимателями на столичном портале поставщиков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма закупок увеличилась на 10,8%, сообщила заместитель Мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Чаще всего столичные госучреждения заказывали в регионах строительные, медицинские, хозяйственные товары, включая бытовую технику, а также канцелярские изделия, средства связи и программное обеспечение. На эти категории пришлась почти половина контрактов с региональными поставщиками», — добавила Багреева.
Заммэра отметила, что более чем за 12 лет работы столичный портал поставщиков стал незаменимым ресурсом для бизнеса из разных регионов России. Сейчас на портале работают свыше 58 тыс. государственных и муниципальных заказчиков, ежедневно заключается порядка 1,5 тыс. контрактов, а больше 90% поставщиков представлены малым и средним бизнесом.
По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова, в начале июня 2025 года число зарегистрированных на московском портале поставщиков предпринимателей превысило 375 тыс., с 2021 года их число выросло на 51%. Он также отметил, что портал привлекает бизнес возможностью поставлять свои товары и оказывать услуги в разных регионах, а также высоким уровнем цифровизации процессов и оперативностью проводимых сделок.
«Ключевыми регионами — поставщиками столицы за первые пять месяцев этого года стали Московская область, Санкт-Петербург, Рязанская, Нижегородская и Свердловская области. С ними было заключено 17,2 тыс. контрактов на сумму 4,9 млрд рублей. Это 61,4% от общего числа сделок с региональными поставщиками на портале», — добавил Пуртов.
Стать поставщиком на портале может юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель или самозанятый. Все процессы на портале проходят онлайн, для работы с ресурсом нужны только компьютер, доступ в интернет и усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Зарегистрироваться можно и при помощи электронной почты, такая регистрация позволяет просматривать информацию на портале, но не дает возможности участвовать в закупках.
Портал поставщиков Москвы начал работу в 2013 году. Его главная цель — автоматизация закупок малого объема. Только в прошлом году объем закупок на платформе достиг 121,7 млрд рублей, что на 20% больше, чем в предыдущем году.
Напомним, что контрактная система Москвы является одной из лучших в стране — столица много лет подряд возглавляет Национальный рейтинг прозрачности закупок. Стандартизация процедур, цифровизация и активная работа малого бизнеса обеспечивает экономию московского госзаказа на всех этапах процесса.