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«Очень милый»: Дональд Трамп поменял тон в отношении Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к лидерам России и Украины, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, на фоне нарастающего разочарования в российском президенте из-за его якобы максималистских требований. Об этом сообщили в Financial Times.

Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к лидерам России и Украины, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, на фоне нарастающего разочарования в российском президенте из-за его якобы максималистских требований. Об этом сообщили в Financial Times.

По данным редакции, Трамп, ранее проявлявший больше понимания к Путину, в последние недели стал более жестким в отношении России из-за отказа Москвы согласиться на прекращение огня.

— Дональд Трамп проявил симпатию к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его «очень милым» после встречи с ним на полях саммита НАТО, но при этом занял более жесткую позицию в отношении России, — говорится в материале.

Однако отношения с Зеленским осложнял конфликт в Овальном кабинете в феврале, после которого США приостановили военную и разведывательную помощь Киеву, передает Lenta.ru.

Ранее Трамп высказался, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем представлялось, и упомянул в данном контексте «проблемы» с Владимиром Зеленским.

В рамках саммита НАТО состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она продлилась 40 минут и прошла без журналистов и трансляций. Зеленский назвал консультацию с американским лидером «длительной» и «содержательной», отметив, что в ходе разговора они обсудили все «действительно значимые» вопросы.

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