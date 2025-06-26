«Очень милый»: Дональд Трамп поменял тон в отношении Путина и Зеленского

В рамках саммита НАТО состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она продлилась 40 минут и прошла без журналистов и трансляций. Зеленский назвал консультацию с американским лидером «длительной» и «содержательной», отметив, что в ходе разговора они обсудили все «действительно значимые» вопросы.