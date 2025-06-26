В Новороссийске опровергли фейки о нападении акулы

Однако администрация города-героя официально заявила, что эти сведения не соответствуют действительности.
В сводках спасательных служб и медицинских учреждений отсутствуют сообщения о подобном происшествии. В соцсетях администрации Новороссийска жителей призывают сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.
Напомним, недавно в сети также распространились недостоверные сведения о том, что губернатор Кубани якобы снизил до 500 тысяч рублей выплаты контрактникам СВО. В краевом Оперштабе эти слухи опровергли.
Кроме того, ранее «МК на Кубани» писал о мошенниках, которые представляются именем главы Краснодара Евгением Наумовым и звонят по видеосвязи.