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В Новороссийске опровергли фейки о нападении акулы

В интернете активно распространяется информация о нападении акулы в Новороссийске, в результате которого мужчина якобы потерял ногу.

Источник: Freepik

Однако администрация города-героя официально заявила, что эти сведения не соответствуют действительности.

В сводках спасательных служб и медицинских учреждений отсутствуют сообщения о подобном происшествии. В соцсетях администрации Новороссийска жителей призывают сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям.

Напомним, недавно в сети также распространились недостоверные сведения о том, что губернатор Кубани якобы снизил до 500 тысяч рублей выплаты контрактникам СВО. В краевом Оперштабе эти слухи опровергли.

Кроме того, ранее «МК на Кубани» писал о мошенниках, которые представляются именем главы Краснодара Евгением Наумовым и звонят по видеосвязи.