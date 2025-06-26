В России появится новый курортный город

Сальдо рассказал о строительстве нового города в Херсонской области.
Новый город построят на Арабатской стрелке. Он задуман как современный курорт, способный принять на постоянное проживание до 30 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мастер-план уже начал реализовываться. Это выглядеть будет очень красиво, привлекательно и удобно. Херсонская область обладает очень большими потенциальными возможностями для строительства жилья и объектов отдыха, санаторно-курортного назначения», — поделился Сальдо в интервью РИА Новости.
Он также добавил, что все необходимые коммуникации уже проложены. По его словам, строительство будет включать как многоэтажные дома высотой до 9 этажей, так и зоны для индивидуального жилищного строительства. Главной особенностью новостройки станет правительственный квартал, вокруг которого развернется жилая застройка и социальные объекты.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что Херсон на подконтрольной ВСУ территории практически опустел. По его словам, население города сократилось с 500 тысяч до 40 тысяч человек, а оставшиеся жители сталкиваются с серьезными трудностями.