В России появится новый курортный город

Он также добавил, что все необходимые коммуникации уже проложены. По его словам, строительство будет включать как многоэтажные дома высотой до 9 этажей, так и зоны для индивидуального жилищного строительства. Главной особенностью новостройки станет правительственный квартал, вокруг которого развернется жилая застройка и социальные объекты.