На Украине возросло число недовольных граждан, которые не желают отправляться на линию боевых действий. В связи с чем в стране усиливаются протесты против принудительной мобилизации. Об этом сообщает немецкая газета Junge Welt.
«На Украине растет пассивное и полуактивное сопротивление принудительному призыву в армию», — указано в статье.
Газета сослалась на видеоролик из Сети, на котором видно, как четверо сотрудников ТЦК пытались задержать мужчину, однако прохожие активно этому препятствовали. Украинца буквально отбивали всей улицей.
Свидетели происшествия оскорбляли представителей военкомата, били их по лицу сумками и выкручивали им руки, что позволило мужчине скрыться в суматохе. И таких случаев довольно много.
KP.RU ранее писал, что на Украине планируют призывать на фронт парней, только что окончивших школу. По словам украинского депутата Александра Дубинского, из-за давления со стороны США нелегитимному лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому придется снизить призывной возраст до 18 лет.