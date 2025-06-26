18‑летний футболист скончался во время операции на колене

Полузащитник аргентинского футбольного клуба «Атлетико Сан-Тельмо» Камило Нуин скончался во время операции по лечению травмы крестообразной связки. 18-летний футболист пробовал альтернативные методы лечения, но из-за сохраняющихся болей решился на хирургическое вмешательство, сообщили в пресс-службе клуба.
«Сан-Тельмо» в трауре. С глубоким прискорбием сообщаем о кончине Камило Эрнесто Нуина, игрока наших молодежной и резервной команд, которому была сделана операция", — сказали в пресс-службе.
Аргентинская футбольная ассоциация и ее президент Клаудио Тапиа выразили соболезнования семье погибшего. Нуин выступал за команды «Сан-Тельмо» с 2022 года, ранее обучался в академиях «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».
Обстоятельства трагедии выясняются. «Атлетико Сан-Тельмо» выступает во втором дивизионе чемпионата Аргентины.
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