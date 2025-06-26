18‑летний футболист скончался во время операции на колене

Аргентинская футбольная ассоциация и ее президент Клаудио Тапиа выразили соболезнования семье погибшего. Нуин выступал за команды «Сан-Тельмо» с 2022 года, ранее обучался в академиях «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте».