Российских предпенсионеров стали вдвое чаще звать на работу

Компании в России стали чаще звать на работу предпенсионеров. В текущем году число приглашений для работников старше 50 лет выросло вдвое, до пяти миллионов. Об этом сообщают «Известия».
При этом всего за первые месяцы 2025 года компании направили около 130 миллионов приглашений. Около половины из них приходится на тех, кому от 19 до 30 лет — это 42 процента.
— Если еще недавно после 40 лет было сложно найти работу, то сейчас у людей старше 50 лет больше шансов трудоустроиться. Если есть спрос на их компетенции, то есть и желание оставаться в компании, — цитирует доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец издание.
Уточняется, что работодатели предпочитают нанимать работников предпенсионного возраста из-за того, что их не нужно обучать, в отличие от молодого поколения.
Специалисты также изучили спрос компаний на подработку среди разных групп населения. По итогам весны 2025 года число гибких вариантов занятости для пенсионеров выросло на 35 процентов.
Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что в России нет проблемы с нехваткой кадров — куда более актуален вопрос недостаточной квалификации работников.