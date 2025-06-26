Российских предпенсионеров стали вдвое чаще звать на работу

— Если еще недавно после 40 лет было сложно найти работу, то сейчас у людей старше 50 лет больше шансов трудоустроиться. Если есть спрос на их компетенции, то есть и желание оставаться в компании, — цитирует доцента РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец издание.