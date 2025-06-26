В Казахстан не пустили пять тонн свинины из России

На ветеринарном контрольно-пропускном пункте «Сырым» пограничники остановили грузовой автомобиль DAF, который следовал из Белгородской области России в Алматы. При осмотре специалисты обнаружили пять тонн свинины без ветеринарных сопроводительных документов, сообщает Zakon.kz.