В Беларуси изменились тарифы на услуги почтовой связи общего пользования

Согласно документу, вносятся изменения в постановление МАРТ от 15 сентября 2023 года № 60 «О тарифах на услуги почтовой связи общего пользования». Так, фиксированные тарифы для физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) на отправку почтовой карточки составят Br0,86 вместо Br0,70, письма или бандероли весом до 20 г — Br0,86 вместо Br0,70. Каждые последующие полные или неполные 20 г будут добавлять к стоимости еще Br0,07 вместо Br0,06.