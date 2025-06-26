В Беларуси изменились тарифы на услуги почтовой связи общего пользования

Согласно документу, вносятся изменения в постановление МАРТ от 15 сентября 2023 года № 60 «О тарифах на услуги почтовой связи общего пользования». Так, фиксированные тарифы для физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) на отправку почтовой карточки составят Br0,86 вместо Br0,70, письма или бандероли весом до 20 г — Br0,86 вместо Br0,70. Каждые последующие полные или неполные 20 г будут добавлять к стоимости еще Br0,07 вместо Br0,06.
Также изменились тарифы на услуги почтовой связи общего пользования для юридических лиц и ИП. Согласно постановлению, стоимость пересылки корреспонденции до 20 г составит Br0,72 вместо Br0,58, а каждый дополнительный вес будет оцениваться в Br0,06 вместо Br0,05.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.