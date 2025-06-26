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Овечкин стал лидером по силовым приемам среди действующих игроков НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» стал лидером по силовым приемам в лиге среди действующих игроков.

Источник: Аргументы и факты

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лучшим в Национальной хоккейной лиге по числу силовых приёмов среди действующих игроков.

Овечкин занял первое место после того, как нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин объявил о завершении карьеры. У него было 3946 силовых приёмов. У Овечкина их 3743.

Лидером в истории НХЛ по этому показателю был ещё один игрок «Айлендерс» — Кэл Клаттербек. Он завершил карьеру в апреле, и на его счету было 4029 силовых приёмов.

Ранее сообщалось, что решение в отношении российского нападающего Александра Овечкина, у которого заканчивается контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» в 2026 году, пока не принималось.