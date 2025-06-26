МегаФон поможет цифровизировать Подмосковье

Компания «МегаФон» и правительство Московской области договорились о совместном развитии инфраструктурных проектов на территории региона.
Сотрудничество предусматривает цифровизацию жилищно-коммунальных служб, внедрение систем экологического мониторинга области и других инициатив, направленных на повышение качества жизни жителей Подмосковья. Соглашение было подписано генеральным директором телеком-оператора Хачатуром Помбухчаном и губернатором Московской области Андреем Воробьевым на ПМЭФ-2025.
Планируется, что совместная работа оператора и регионального правительства поможет с цифровой трансформацией и переходом на отечественное программное обеспечение основных предприятий в сфере ЖКХ. Стороны также договорились о реализации проектов в сфере экологического мониторинга и внедрении М2М-решений для управления и контроля за инфраструктурными объектами. Андрей Воробьев отметил, что ЖКХ — одно из ключевых направлений, где важно обеспечить контроль, предупреждение внештатных ситуаций и своевременное реагирование. «Компания нам в этом помогает», — подчеркнул Воробьев.
По словам Хачатура Помбухчана, следующим этапом взаимодействия станет внедрение более сложных решений, направленных на выстраивание устойчивой цифровой экономики области. «Убежден, что наше партнерство послужит примером для других регионов страны в реализации масштабных программ», — отметил гендиректор компании.