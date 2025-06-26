МегаФон поможет цифровизировать Подмосковье

Планируется, что совместная работа оператора и регионального правительства поможет с цифровой трансформацией и переходом на отечественное программное обеспечение основных предприятий в сфере ЖКХ. Стороны также договорились о реализации проектов в сфере экологического мониторинга и внедрении М2М-решений для управления и контроля за инфраструктурными объектами. Андрей Воробьев отметил, что ЖКХ — одно из ключевых направлений, где важно обеспечить контроль, предупреждение внештатных ситуаций и своевременное реагирование. «Компания нам в этом помогает», — подчеркнул Воробьев.