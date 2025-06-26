Ветер до 100 километров в час: на Париж обрушился шторм, есть погибшие

На Париж и его пригороды 25 июня обрушился мощный шторм с сильным дождем и ветром, скорость которого превышала 100 километров в час. Об этом сообщил Le Parisien.
По информации газеты, стихия привела к значительным разрушениям: были затоплены улицы, что парализовало движение транспорта, а также выкорчеваны десятки деревьев.
Уточняется, что в результате шторма погибли два человека — 50-летний мужчина и 12-летний мальчик, передает LP.
В апреле людям с весом до 50 килограммов в Китае рекомендовалось не выходить на улицу из-за прогнозируемого штормового ветра с порывами до 150 километров в час. Предупреждение затронуло провинции Хэбэй, а также Пекина и Тяньцзиня с пригородами.
Непогода также обрушилась на США в начале октября 2024 года, когда ураган «Милтон» начал образовываться в Мексиканском заливе. Сила стихии оказалась не такой разрушительной, как предполагали эксперты, однако не обошлось без погибших. Подробнее о том, как власти готовились к бедствию и разрушениям, а также данные о последствиях и пострадавших — в материале «Вечерней Москвы».