Губернатор Развожаев заявил, что пляжи Севастополя безопасны, загрязнений нет

Ранее сообщалось, что акватория и пляжи Черноморского побережья в Крыму и Севастополе не имеют признаков загрязнения, что делает этот регион подходящим для проведения летнего курортного сезона. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании в правительстве. Она отметила, что на данной территории будет организован усиленный мониторинг с привлечением дополнительных специалистов, а также будут регулярно отбираться дополнительные образцы песка, воды и воздуха для анализа с целью предотвращения возможных осложнений ситуации.