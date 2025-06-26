Развожаев оценил ситуацию с загрязнениями нефтепродуктами на пляжах Севастополя

— Нигде никаких превышений ПДК не зафиксировано, ни в воде, а дно было обследовано еще дополнительно водолазами, ни на побережье сейчас нет. Ничего не мешает, те 20 с лишним пляжей, которые в Севастополе считаются официальными, в крайней мере, все проверены, к ним никаких претензий нет, — цитирует Развожаева РИА Новости.