Развожаев оценил ситуацию с загрязнениями нефтепродуктами на пляжах Севастополя

Все пляжи Севастополя безопасны, загрязнений нефтепродуктами из-за аварии в Керченском проливе нет. Об этом в четверг, 26 июня, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
— Нигде никаких превышений ПДК не зафиксировано, ни в воде, а дно было обследовано еще дополнительно водолазами, ни на побережье сейчас нет. Ничего не мешает, те 20 с лишним пляжей, которые в Севастополе считаются официальными, в крайней мере, все проверены, к ним никаких претензий нет, — цитирует Развожаева РИА Новости.
Ранее стало известно, что при заселении в гостиницы и санатории Анапы и Темрюкского района с туристов будут брать расписки об ознакомлении с запретом на купание на закрытых пляжах. Уточняется, что эта мера направлена на информирование туристов о рисках для здоровья.
Арбитражный суд Краснодарского края привлек Генпрокуратуру России к рассмотрению дела о взыскании расходов в размере 49,46 миллиарда рублей за ликвидацию разлива танкером «Волгонефть-212» нефтепродуктов в Керченском проливе.