Артисты ВДВ подготовили зажигательное шоу для фестиваля «Спасская башня — 2025»

Специально для XVII Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» артисты ВДВ подготовили зажигательное незабываемое шоу. В этом году Воздушно-десантные войска отмечают 95 лет со дня образования. «Крылатая пехота» всегда в центре событий, на острие атаки. Взрывной бескомпромиссный характер демонстрируют и творческие коллективы этого рода войск.
В представлениях на Красной площади примет участие Сводный оркестр ВДВ совместно с артистами Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск. Безупречную выучку, высокую воинскую дисциплину и виртуозное исполнение строевых приемов с карабином Симонова покажет расчет почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова.
— 2025 год особый для России: он объявлен Годом защитника Отечества, наша страна отмечает 80-летие Великой Победы. Кроме того, это юбилейный год для ВДВ — 95 лет со дня образования. Именно поэтому участие в Фестивале «Спасская башня» приобретает для нас особую значимость. Специально для Фестиваля мы подготовили незабываемое шоу, в котором доблесть, традиции и искусство ВДВ предстанут во всем своем величии. В выступлении оркестра, ансамбля и роты почетного караула будет отражена синергия музыки, энергетики и традиций десантного братства, — отметил главный дирижер — начальник Ансамбля песни и пляски ВДВ заслуженный артист России, подполковник Владислав Твердый.
Музыкальное оформление номера обеспечит Сводный военный оркестр Воздушно-десантных войск. В составе оркестра по 10 лучших музыкантов из военных оркестров воздушно-десантных и десантно-штурмовых соединений. Оркестранты являются постоянными участниками парада Победы на Красной площади и обеспечивают музыкальное сопровождение торжественных мероприятий с участием командования ВДВ. Сегодня оркестр регулярно выступает перед военнослужащими — участниками специальной военной операции.
Зажигательное танцевальное шоу представит Ансамбль песни и пляски ВДВ. Коллектив начал свой творческий путь в далеком 1936 году как Ансамбль Красноармейской песни и пляски Киевского военного округа. С первых дней Великой Отечественной войны и до Дня Победы ансамбль находился в действующей армии. Артисты прошли с советскими войсками путь от Киева до Сталинграда и от Сталинграда до Берлина. А в победном 1945 году ансамбль дал концерт на ступенях поверженного Рейхстага. Сегодня он по праву считается одним из лучших творческих коллективов в стране и регулярно становится лауреатом всероссийских премий и конкурсов.
XVII Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет с 22 по 31 августа на Красной площади. Он соберет свыше полутора тысяч участников из разных стран мира. В этом году праздник музыки и света посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. На брусчатку Красной площади выйдут ведущие музыкальные коллективы российских и зарубежных силовых ведомств.
Фестиваль проводится при организационной и финансовой поддержке Министерства обороны России, МИД России, Минкультуры России и Департамента культуры города Москвы.
Купить билеты на вечерние представления на данном этапе можно только через официальный сайт Фестиваля (spasstower.ru). Стоимость билетов от тысячи рублей. Уполномоченный представитель по продаже билетов — ООО «Интикетс». Организаторы просят быть бдительными и не покупать электронные билеты с рук и у третьих лиц.