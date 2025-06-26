Артисты ВДВ подготовили зажигательное шоу для фестиваля «Спасская башня — 2025»

— 2025 год особый для России: он объявлен Годом защитника Отечества, наша страна отмечает 80-летие Великой Победы. Кроме того, это юбилейный год для ВДВ — 95 лет со дня образования. Именно поэтому участие в Фестивале «Спасская башня» приобретает для нас особую значимость. Специально для Фестиваля мы подготовили незабываемое шоу, в котором доблесть, традиции и искусство ВДВ предстанут во всем своем величии. В выступлении оркестра, ансамбля и роты почетного караула будет отражена синергия музыки, энергетики и традиций десантного братства, — отметил главный дирижер — начальник Ансамбля песни и пляски ВДВ заслуженный артист России, подполковник Владислав Твердый.