Пилот Карен Новицкий рассказал о перелете из Москвы в Братск

Пилот гражданской авиации и блогер Карен Новицкий рассказал о перелете из Москвы в Братск. Как он сообщил в своем телеграмм-канале, самолет вылетел из столицы около девяти часов вечера 24 июня 2025.
— Сегодня летим на новом самолете нашей компании! Время в пути — четыре часа пятьдесят пять минут, — рассказал Карен Новицкий подписчикам.
Он отметил маршрут на карте для наглядности, прошел медицинский контроль (его проводят не раньше чем за два часа до вылета — Ред.), а затем отправился в кабину, дождался пассажиров и экипаж.
— В Братске я давно не был — около трех лет. Сейчас ждем сменный экипаж, передадим им самолет и поедем отдыхать в гостиницу, — сказал он в одном из видео. Перед этим, конечно, нужно было выполнить послеполетный осмотр.
Пилот также провел небольшую экскурсию по гостиничному номеру — там есть все необходимое для комфортного проживания.
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