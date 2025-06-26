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В магистратуре СамГТУ будут готовить учителей физики для школ и университетов

В СамГТУ в рамках магистратуры «Профессиональное обучение» откроется курс по подготовке учителей физики.

В СамГТУ в рамках магистратуры «Профессиональное обучение» откроется курс по подготовке учителей физики.

Обучение будет длиться два года в области «Теории, методики и инновационные технологии преподавания физики». Университет готов принять 10 человек на бюджет и 50 человек на обучение за свой счёт.

По словам заведующего кафедры «Физика» Юлии Великановой, выпускники данной магистратуры смогут преподавать в школах, колледжах, вузах, заниматься репетиторством и научными исследованиями.

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