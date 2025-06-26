В России предложили метод очистки сточных вод от примесей токсичного аммиака

Марковская отмечает, что фотокаталитический реактор, работающий на солнечной энергии, мог бы не только очищать воду от примесей аммиака, но и параллельно производить дополнительный водород, создавая замкнутый цикл. Учитывая масштаб объемов промышленных стоков, такая технология имеет значительный практический потенциал. Также ученые пришли к тому, что снижение количества платины во время реакции существенно не повлияет на ее активность. Возможно даже найти эффективные и более дешевые альтернативы.