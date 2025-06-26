Разработан метод лазерной экспресс-диагностики продуктов питания

САМАРА, 26 июня. /ТАСС/. Студентка Самарского университета имени Королева исследовала состав продуктов питания с помощью метода лазерной рамановской спектроскопии. Работу отметили на всероссийской научно-практической конференции, сообщили в пресс-службе вуза.
«В Самарском университете имени Королева разработали способ лазерного экспресс-анализа продуктов. С его помощью можно значительно проще и быстрее, практически в режиме реального времени, определять, какие вещества содержатся в том или ином продукте и нет ли там каких-то лишних примесей», — говорится в сообщении.
Как рассказали в вузе, для проведения исследования собрали экспериментальную установку из полупроводникового лазера, оптического рамановского модуля, спектрографа с интегрированной цифровой камерой и компьютера. Свет лазера, соединенного со спектрографом, направляют на исследуемые образцы. Специальная программа в отраженном рассеянном свете выделяет спектральные «отпечатки» тех или иных веществ и выводит их на монитор. Ученые исследовали фруктовое пюре для детского питания, в составе которого выявили крахмал, — это вещество отличалось в спектральном изображении. Разработку отметили дипломом на Всероссийской научно-практической конференции «Аспирантские чтения — 2025: молодые ученые — медицине».
«Для анализа пищевой продукции традиционно используются лабораторные методы, в том числе газовая и жидкостная хроматография, различные виды микроскопии. Однако традиционные методы требуют достаточно много времени и усилий. В моем исследовании оценивалась возможность применения метода рамановской спектроскопии, то есть спектроскопии комбинационного рассеяния. Этот метод массово и официально пока что не применяется для анализа пищевых продуктов, хотя, как показало исследование, он достаточно информативен и точен», — рассказала студентка кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии Самарского университета Полина Пятаева.
Метод рамановской спектроскопии широко применяется в биологии, медицине, химии и фармацевтике. Проведенное исследование показало его применимость и в пищевой промышленности. Метод подойдет и для выявления в продуктах патогенных микроорганизмов и болезнетворных бактерий, полагает доцент Самарского университета Елена Тимченко.
Ранее ученые Самарского университета с коллегами из Самарского государственного медицинского университета запатентовали способ лазерной экспресс-диагностики пародонтита, основанный на методе рамановской спектроскопии. Это вид спектроскопии, использующий способность исследуемых молекул к комбинационному рассеянию лазерного излучения. В спектре рассеянного излучения появляются линии, которых нет в спектре первичного света. Число и расположение появившихся линий спектра определяется молекулярным строением исследуемого вещества, что позволяет идентифицировать это вещество.