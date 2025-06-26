Разработан метод лазерной экспресс-диагностики продуктов питания

«Для анализа пищевой продукции традиционно используются лабораторные методы, в том числе газовая и жидкостная хроматография, различные виды микроскопии. Однако традиционные методы требуют достаточно много времени и усилий. В моем исследовании оценивалась возможность применения метода рамановской спектроскопии, то есть спектроскопии комбинационного рассеяния. Этот метод массово и официально пока что не применяется для анализа пищевых продуктов, хотя, как показало исследование, он достаточно информативен и точен», — рассказала студентка кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии Самарского университета Полина Пятаева.