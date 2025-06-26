Гендиректора водоканала в Ростове-на-Дону взяли под стражу

Генерального директора водоканала в Ростове-на-Дону отправили под стражу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
— Постановлением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 27 суток, то есть до 14 августа 2025 года включительно, — прокомментировали в инстанции.
Напомним, о задержании руководителя водоканала стало известно несколько дней назад. Как рассказал «КП — Ростов-на-Дону» собственный источник, мужчину могут подозревать в разглашении государственной тайны. Добавим, руководитель, о котором идет речь, занимает пост с 2023 года.
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