Часть российских компаний уличили в планах срезать зарплаты сотрудников

Ранее Life.ru сообщил, что в России многие работодатели не хотят поднимать зарплаты, но это лишь вопрос времени. Компании будут вынуждены пересмотреть свою политику в будущем. Кроме того, есть вероятность, что в ближайшее время работодатели начнут конкурировать за сотрудников, предлагая более высокую зарплату.