Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за скандала с вакцинами от Covid-19

Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен грозит вотумом недоверия из-за скандала с пандемией Covid-19, который угрожает сорвать ее политическую повестку дня на второй срок. Об этом сообщает Financial Times.
Крайне правые депутаты в ЕП уверены, что они обеспечили достаточную поддержку своему ходатайству с требованием отставки комиссии после того, как суд ЕС вынес решение против ее обработки личных сообщений с генеральным директором фармацевтической компании.
По словам, румынского ультраправого депутата Европарламента Георге Пиперя, ему удастся набрать более 72 подписей за выдвижение вотума недоверия. Сама же инициатива в основном направлена на поддержание прозрачности и обеспечение справедливого и подлинного демократического процесса.
Несмотря на то, что порог для вынесения вотума недоверия низок, для свержения фон дер Ляйен и ее комиссии потребуется участие более двух третей депутатов Европарламента. Ассамблея насчитывает 720 членов, и 401 проголосовал за то, чтобы она стала президентом год назад, хотя с тех пор она оттолкнула некоторых от себя.
Издание отмечает, что фон дер Ляйен, скорее всего, конечно, переживет голосование, но это может вынудить ее пойти на дополнительные компромиссы, чтобы заручиться поддержкой.
Ранее фон дер Ляйен столкнулась с другим восстанием политических групп в парламенте ЕС. Еврокомиссия пытается отозвать законопроект, направленный на борьбу с гринвошингом (Greenwashing). Он запретит компаниям называть свою продукцию экологичной, если у них не будет достаточных подтверждений этому. Однако решение отозвать этот проект вызвало протесты.