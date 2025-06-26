Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за скандала с вакцинами от Covid-19

Несмотря на то, что порог для вынесения вотума недоверия низок, для свержения фон дер Ляйен и ее комиссии потребуется участие более двух третей депутатов Европарламента. Ассамблея насчитывает 720 членов, и 401 проголосовал за то, чтобы она стала президентом год назад, хотя с тех пор она оттолкнула некоторых от себя.