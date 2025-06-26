Пассажир отсудил компенсацию за доставку потерянного багажа на рейсе «Калининград-Минеральные Воды»

На следующий день ему сообщили, что багаж нашелся и ждет хозяина в аэропорту Минеральных вод. Мужчина возмутился и потребовал, чтобы чемодан доставили ему на дом. Но сотрудники службы розыска отказались это делать и предложили Михаилу самому приехать в аэропорт и забрать вещи.