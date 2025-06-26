Пассажир отсудил компенсацию за доставку потерянного багажа на рейсе «Калининград-Минеральные Воды»

Через суд добиваться возврата денег за доставку потерянного багажа пришлось пассажиру известной авиакомпании-лоукостера. Перевозчик потерял чемодан, а затем отказался доставлять его в родной город клиента.
Как узнал «МК», осенью прошлого года Михаил (имя изменено) летел из Калининграда в Минеральные воды. Мужчина сдал в багаж чемодан, но в пункт назначения чемодан не приехал. Пассажир обратился в службу розыска, а сам поехал домой в Краснодар.
На следующий день ему сообщили, что багаж нашелся и ждет хозяина в аэропорту Минеральных вод. Мужчина возмутился и потребовал, чтобы чемодан доставили ему на дом. Но сотрудники службы розыска отказались это делать и предложили Михаилу самому приехать в аэропорт и забрать вещи.
Михаилу пришлось нанимать трансфер из Краснодара до Минвод и обратно, который обошелся ему в 22 000 рублей. После вызволения чемодана из плена он подал в суд на авиакомпанию и потребовал компенсировать расходы и взыскать штраф, компенсацию в связи с просрочкой доставкой багажа, моральный вред и пр.
Иск рассматривался мировым судьей судебного участка № 468 поселения Московский г. Москвы. Фемида встала на сторону пассажира. По договору перевозчик обязуется перевезти не только пассажира в пункт назначения, но и его багаж. Перевозчик нарушил договор, не доставив чемодан вовремя и отказавшись привезти его по месту жительства клиента. Поэтому должен возместить расходы, затраченные пассажиром.
Суд постановил взыскать с авиакомпании в пользу пассажира в общей сложности более 62 тыс.рублей. В эту сумму входит компенсация трансфера (22 тыс. руб.), неустойка, (10 тыс. руб.), компенсация в связи с просрочкой доставки багажа (1,5 тыс.руб), компенсация морального вреда (5 тыс.руб), расходы на оплату услуг представителя (10 тыс.руб.) и оформление нотариальной доверенности 3 тыс.руб.), штраф (10 тыс.руб.), а также почтовые расходы.