«Известия»: Российских предпенсионеров стали вдвое чаще звать на работу

Российский рынок труда демонстрирует резкий рост спроса на работников предпенсионного возраста. Согласно данным hh.ru, в 2025 году число приглашений для потенциальных работников старше 50 лет выросло вдвое, а за первые пять месяцев года увеличилось на 95%, достигнув 5,1 млн предложений. Об этом пишут «Известия».