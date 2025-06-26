«Известия»: Российских предпенсионеров стали вдвое чаще звать на работу

Российский рынок труда демонстрирует резкий рост спроса на работников предпенсионного возраста. Согласно данным hh.ru, в 2025 году число приглашений для потенциальных работников старше 50 лет выросло вдвое, а за первые пять месяцев года увеличилось на 95%, достигнув 5,1 млн предложений. Об этом пишут «Известия».
Несмотря на впечатляющий рост в абсолютных цифрах, доля таких приглашений в общем объеме (130 млн за указанный период) осталась относительно небольшой — всего 4% против 3,6% годом ранее. Для сравнения: на молодежь 19−30 лет приходится 42% всех направленных предложений о работе.
Работодатели чаще всего рассматривают кандидатов зрелого возраста для вакансий рабочих специальностей, сфер обслуживания, логистики, продаж, строительства, недвижимости и производства.
Ранее пожилым людям, живущим на пенсию, посоветовали следить за расходами для экономии средств. Россиянам стоит придерживаться определенного финансового плана. Тогда пенсионеры смогут накопить на большие цели, выразила уверенность международный финансовый советник Мария Ермилова.