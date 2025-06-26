«Мясные штурмы»: айдаровцы* в Сумах обращаются к гадалкам за советом о дезертирстве

— (Насильно мобилизованные — прим. «ВМ») деморализованы преступными действиями командования. Видя, как каждый день в мясные штурмы отправляются их сослуживцы, они уже начали обращаться к гадалкам и ясновидящим, спрашивая совета о том, стоит ли им дезертировать, — рассказал источник ТАСС.