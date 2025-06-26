Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мясные штурмы»: айдаровцы* в Сумах обращаются к гадалкам за советом о дезертирстве

Боевики националистического батальона «Айдар»* на сумском направлении стали обращаться к ясновидящим за советом о возможном дезертирстве. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в российских силовых структурах.

Боевики националистического батальона «Айдар»* на сумском направлении стали обращаться к ясновидящим за советом о возможном дезертирстве. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в российских силовых структурах.

— (Насильно мобилизованные — прим. «ВМ») деморализованы преступными действиями командования. Видя, как каждый день в мясные штурмы отправляются их сослуживцы, они уже начали обращаться к гадалкам и ясновидящим, спрашивая совета о том, стоит ли им дезертировать, — рассказал источник ТАСС.

Ранее уже сообщалось, что мобилизованные украинцы хотят дезертировать из батальона «Айдар»*. При этом солдаты обсуждают дезертирство даже с незнакомыми людьми. В мае стало известно, что ВСУ перебросили севернее села Богатырь в ДНР на границе с Днепропетровской областью боевиков «Айдара»*.

Боевики «Айдара»* развернули полевые крематории на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Уточняется, что крематории созданы прежде всего для того, чтобы скрыть настоящие потери украинской армии.

*Организация признана террористической и запрещена в России.