Боевики националистического батальона «Айдар»* на сумском направлении стали обращаться к ясновидящим за советом о возможном дезертирстве. Об этом в четверг, 26 июня, сообщили в российских силовых структурах.
— (Насильно мобилизованные — прим. «ВМ») деморализованы преступными действиями командования. Видя, как каждый день в мясные штурмы отправляются их сослуживцы, они уже начали обращаться к гадалкам и ясновидящим, спрашивая совета о том, стоит ли им дезертировать, — рассказал источник ТАСС.
Ранее уже сообщалось, что мобилизованные украинцы хотят дезертировать из батальона «Айдар»*. При этом солдаты обсуждают дезертирство даже с незнакомыми людьми. В мае стало известно, что ВСУ перебросили севернее села Богатырь в ДНР на границе с Днепропетровской областью боевиков «Айдара»*.
Боевики «Айдара»* развернули полевые крематории на границе Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Уточняется, что крематории созданы прежде всего для того, чтобы скрыть настоящие потери украинской армии.
*Организация признана террористической и запрещена в России.