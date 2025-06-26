На Ларису Гузееву заявили в полицию

Пострадавшие, по их словам, хотели купить виллы на острове Нуса Пенида, которые бизнесмен Сергей Домогацкий за 200 000 долларов. Когда пришло время сдавать дома в пользование, он исчез. «Публичная поддержка Гузеевой могла ввести людей в заблуждение. Но главный фигурант, конечно, сам Домогацкий. Похоже, он годами продавал воздух — инвесторам обещали доходные виллы, а в итоге они остались и без жилья, и без денег», — поделился адвокат Александр Зорин с telegram-каналом SHOT.