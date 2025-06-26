В парке «Динамо» в Хабаровске обновили спортивные площадки

В парке «Динамо» в Хабаровске появились ещё две спортплощадки, для городков и тенниса. Также в зоне отдыха в центре краевой столицы обновили теннисный корт и площадку для волейбола, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Бюджет модернизации спортивных объектов в парке «Динамо» превысил 6 млн рублей. На новом спортивном объекте смогут бесплатно заниматься все желающие. Площадка будет открыта ежедневно с 6:30 до 21:30.
— Глава государства Владимир Путин подчёркивает, что чем больше у нас будет спортивных объектов, где тренируются юные спортсмены, тем больше будет талантливых атлетов, которые прославят нашу страну на мировой спортивной арене. Губернатор Хабаровского края также активно поддерживает развитие этой сферы. Благодаря поддержке регионального правительства в крае появляются новые спортивные площадки, — рассказала исполняющая обязанности министра спорта края Валентина Мальцева.
В феврале текущего года в Хабаровске начал работу современный спортивный комплекс, который находится на территории спортивного комплекса «Ерофей». Этот объект был построен в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и правительства Хабаровского края.
Всего на строительство было потрачено 228,6 миллиона рублей, из которых 75 миллионов — это средства из федерального бюджета.