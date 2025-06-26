В парке «Динамо» в Хабаровске обновили спортивные площадки

— Глава государства Владимир Путин подчёркивает, что чем больше у нас будет спортивных объектов, где тренируются юные спортсмены, тем больше будет талантливых атлетов, которые прославят нашу страну на мировой спортивной арене. Губернатор Хабаровского края также активно поддерживает развитие этой сферы. Благодаря поддержке регионального правительства в крае появляются новые спортивные площадки, — рассказала исполняющая обязанности министра спорта края Валентина Мальцева.