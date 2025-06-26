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«Стать генералом не согласился»: 10 лет назад ушел Евгений Максимович Примаков

Исполнилось десять лет со дня кончины 26 июня 2015 года выдающегося советского и российского государственного и политического деятеля, дипломата, экономиста и ученого Евгения Примакова.

Исполнилось десять лет со дня кончины 26 июня 2015 года выдающегося советского и российского государственного и политического деятеля, дипломата, экономиста и ученого Евгения Примакова. Идеи, которые выдвигал и продвигал Евгений Максимович, остаются актуальными в сегодняшнем турбулентном мире. Неудивительно, что наследие Примакова востребовано по сей день, а его человеческие и профессиональные качества вспоминают знавшие его люди.

Выступая на днях в Москве на чтениях, названных в честь Евгения Максимовича, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров напомнил, что именно Примаков много лет назад обосновал концепцию многополярного мира и точно спрогнозировал, что укрепление многополярных начал станет магистральной тенденцией мирового развития первой половины нынешнего столетия. В середине 1990-х гг. доктрина Примакова дала теоретический, философский ответ на концепции наподобие «конца истории», «столкновения цивилизаций», «конца автократий», подчеркнул в своем выступлении Сергей Лавров, назвавший Евгения Максимовича «нашим учителем, который и нас сподвиг на правильную сторону истории и на правильную магистральную дорогу вперед к развитию человечества на основе равноправия и взаимной выгоды».

В день памяти Евгения Примакова о нем вспоминает работавший с ним заслуженный юрист России, доктор юридических наук, заведующий кафедрой Международного права РГСУ профессор Юрий Жданов:

— 26 июня исполняется 10 лет, как с нами нет Евгения Максимовича Примакова — учителя, наставника, выдающегося политического, государственного и общественного деятеля.

Познакомились мы в девяностые, по рекомендации Александра Сергеевича Дзасохова, который много лет вел меня по жизни. Однако взаимодействовать по работе с Евгением Максимовичем мы начали в 2002 году, когда я стал заместителем министра экономического развития и торговли России. В сферу моей деятельности входили, в том числе, и вопросы государственной поддержки выставочно-ярмарочной деятельности России. Часть функций на себя решила взять Торгово- Промышленная палата, которую тогда и возглавлял Евгений Примаков.

Сотрудничество с Евгением Максимовичем началось с удивительного — для меня, по крайней мере, — эпизода. Мы подготовили проект соглашения о передаче части избыточных функций от Минэкономразвития в ТПП.

Для подписания этого документа мы с Германом Грeфом, который в то время был министром, приехали в большой торжественный зал на Ильинку и под аплодисменты присутствующих соглашение было подписано. После этого в этом же зале начали по очереди выступать специалисты из разных министерств и ведомств, отвечающие за эту сферу деятельности. В это время меня рукой к себе позвал Евгений Максимович, вручил текст соглашения со словами: «Я тут внимательно посмотрел на то, что вы подготовили, и мне несколько фраз не понравилось. Я их отредактировал как надо, вы доложите Герману исправленный вариант, получите его подпись и верните мне».

К тому времени я уже был достаточно опытный руководитель, ранее курировавший международные связи в МВД России, и просто не представлял, как можно так поступить с уже подписанным документом. Если бы это был не Примаков, уверен, министр никогда бы не согласился на переподписание документа, который он заранее согласовал и публично подписал при журналистах. Тем не менее, когда я главе министерства принес почирканный Примаковым текст и сказал, что у Евгения Максимовича появились новые замечания, он молча с ними согласился. Вот такой у Примакова был авторитет.

С этого началась наша плодотворная работа.

Евгений Максимович меня поддержал, когда я был назначен руководителем Федерального агентства по управлению Особыми экономическими зонами. Он собрал экспертов и оказал мне методическую помощь, что было особенно ценно в первые месяцы моего становления в этой должности. А в октябре 2006 года Евгений Максимович предложил мне стать представителем TПП в странах Европейского Союза.

Работа под непосредственным руководством Примакова — это, с одной стороны, честь и доверие, с другой — тяжелое испытание на прочность. Требовались разносторонние и специфические знания, умение вести себя с кругом его соратников и друзей. В частности, в этот круг входил и бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт. Разница в возрасте двух этих незаурядных людей была 10 лет в пользу Шмидта, поэтому моего начальника он в шутку называл мальчишкой.

Благодаря Евгению Максимовичу, мои встречи с Гельмутом Шмидтом проходили на регулярной основе. Его цепкий ум, прекрасная память, уважение к Примакову и многим другим российским политикам позволяли выстраивать позитивные отношения и с действующим тогда руководством Германии.

Евгений Максимович относился к тем людям, которые целиком посвящали себя тому делу, что поручила Родина. Но больше всего он любил работу в Службе внешней разведки. Академик Примаков многое привнес в разведку. Это и проведение активных мероприятий, и умение искусно вбрасывать дезинформацию, руками третьих стран или зарубежных политиков разбираться с нашими проблемами, и еще много чего. Кстати, Евгений Максимович и здесь продемонстрировал свой особый характер. Когда Борис Ельцин подписывал указ о назначении Примакова главой СВР, то предложил ему генеральское звание, и как известно, Евгений Максимович отказался. Однако, в кругу семьи и его близких друзей поговаривают, то ли в шутку, то ли всерьез, что если бы президент предложил ему звание адмирала, Евгений Максимович бы не устоял. Уж больно сильно, с молодости, он любил флот и моряков.

Но еще известно и то, что Примаков дал свое согласие на это назначение только при условии одновременного подписания решения президента о ликвидации очереди на квартиры для действующих разведчиков. Главным аргументом Примакова было то, что бесквартирный сотрудник — легкая мишень для вербовки. Два решения состоялись одновременно — Примаков умел убеждать.

Последние годы Евгений Максимович был президентом ТПП России, подняв эту общественную организацию до уровня серьезного политико-экономического клуба, с которым считались в нашей стране и за рубежом. Он лично выполнял роль спецпосланника на переговорах по Ближнему Востоку и ряду других стран. Мне повезло неоднократно сопровождать его в ходе деловых поездок по Германии.

Несмотря на свой опыт и энциклопедические знания, к каждой из встреч с руководством Германии, политиками и бизнесменами он основательно готовился. Часть справок для таких встреч готовил и я. И каждый раз он внимательно все изучал, спорил по их содержанию, откровенно говорил, где я ошибся и в чем был не прав. Все это происходило в исключительно вежливой, порой ироничной форме. Он демонстрировал молодежи, что самый лучший экспромт — это «домашняя» заготовка.

Мой старший сын, будучи в то время студентом университета, в отличие от меня, прочитал практически все книги, которые написал Примаков. Именно этот факт я использовал как повод, когда попросил согласия Евгения Максимовича познакомиться с Мишей. Он, улыбаясь, ответил: «Передайте ему, пожалуйста, что я тоже очень хочу с ним познакомиться». Казалось бы, ничего особенного. Но, почему-то, мы с сыном считаем этот момент очень важной вехой в своей жизни и всегда вспоминаем с гордостью…

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