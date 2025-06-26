«Стать генералом не согласился»: 10 лет назад ушел Евгений Максимович Примаков

Евгений Максимович относился к тем людям, которые целиком посвящали себя тому делу, что поручила Родина. Но больше всего он любил работу в Службе внешней разведки. Академик Примаков многое привнес в разведку. Это и проведение активных мероприятий, и умение искусно вбрасывать дезинформацию, руками третьих стран или зарубежных политиков разбираться с нашими проблемами, и еще много чего. Кстати, Евгений Максимович и здесь продемонстрировал свой особый характер. Когда Борис Ельцин подписывал указ о назначении Примакова главой СВР, то предложил ему генеральское звание, и как известно, Евгений Максимович отказался. Однако, в кругу семьи и его близких друзей поговаривают, то ли в шутку, то ли всерьез, что если бы президент предложил ему звание адмирала, Евгений Максимович бы не устоял. Уж больно сильно, с молодости, он любил флот и моряков.