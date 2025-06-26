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Все пляжи Севастополя безопасны для купания — Развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня — РИА Новости Крым. Роспотребнадзор не обнаружил следов мазута на побережье Черного моря в Севастополе. Об этом РИА Новости сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, все пляжи проверены специалистами, ни на одном не зафиксировано превышение норм предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. Более того, было проведено дополнительное обследование дна водолазами.

«Все пляжи безопасны. Те 20 с лишним пляжей, которые в Севастополе считаются официальными, все проверены, к ним никаких претензий нет», — подчеркнул губернатор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что состояние морской воды на прибрежной территории в Крыму и Севастополе соответствует санитарным требованиям.

15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. Произошел разлив нефтепродуктов, в результате чего пострадали территории Краснодарского края и Крымского полуострова. В Крыму с ситуацией справились до курортного сезона, профильные структуры проверили пляжи и разрешили купаться на них. В Анапе ситуация сложнее, там продолжают ликвидацию ЧС.