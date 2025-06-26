Названо имя режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде

Режиссером нового фильма о Джеймсе Бонде станет Дени Вильнев, а исполнительным продюсером Таня Лапуант.
Поиски сценариста пока продолжаются. О примерном времени старта съемок не сообщается.
СМИ утверждали, что основатель Amazon Джефф Безос купил франшизо о Джеймсе Бонде, чтобы «отомстить» ее продюсеру Барбаре Брокколи, неуважительно отозвавшейся о руководителях его компании.
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