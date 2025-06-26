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«Маленькое зло» и большой бардак в аэропорту Кишинева: «Доминатор» Спыну призывает вернуть иностранного партнёра — власти не справляются

Политик считает, что государству пора отказаться от идеи самостоятельного управления и срочно вернуть иностранного инвестора.

Источник: Комсомольская правда

Деградирующая ситуация с сервисом в международном аэропорту Кишинёва является «маленьким необходимым злом, потому что […] иногда надо отрезать палец, чтобы спасти руку», считает экс-министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну, утверждающий, что власти должны вернуться к идее передачи сферы неаэронавигационных услуг на объекте иностранному партнёру:

«Категорически, я против на этом этапе [чтобы государство занималось аэропортом своими силами], я думаю, что министерство и правительство должны довести до конца проект привлечения стратегического партнёра, который может повысить уровень качества инфраструктуры и обслуживания пассажиров».

Маленькое зло превращается в зло большое и постоянное. А это ли не обещанная стабильность? Задаётся вопросом ТГ-канал «Гений Карпат».