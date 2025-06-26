В РПЦ прокомментировали изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами

Момент, когда в сообществе «Московские мусульмане» было размещено изображение храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов, стал свидетельством того, что границы допустимого оказались проигнорированы как обществом, так и правоохранительными органами. С таким заявлением выступил митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Леонид.
По его словам, русский царь Иван Грозный, повелевший построить храм после победы над Казанским ханством, «переворачивается в гробу», наблюдая за тем, как символ военного триумфа превращается в знак поражения.
— И как это понимать?! Послушайте, всему есть предел. И вероятно этот предел мы упустили, когда на храме Василия Блаженного появились полумесяцы. Органам правопорядка, надеюсь, все видно, — написал митрополит Леонид в своем Telegram-канале.
Осенью прошедшего года патриарх Кирилл заявил об угрозе потери идентичности России из-за мигрантов, которые несут чуждую культуру. Он уточнил, что не испытывает никакой неприязни к исламу и сам долгое время налаживал отношения РПЦ с мусульманами.