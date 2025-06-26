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В Приамурье в четыре раза увеличили выплату за сообщение о пьяном водителе

Размер денежного вознаграждения составит 20 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Власти Амурской области в 3−4 раза увеличили размер выплаты за сообщение в полицию о нетрезвом водителе — с 5−7 тысяч рублей до 20 тысяч. Как проинформировало министерство транспорта и дорожного хозяйства региона, соответствующее постановление подписал губернатор Василий Орлов.

«Изменился и период, в течение которого гражданин может обратиться за вознаграждением — с трех месяцев до шести. Кроме того, право на выплату денежного вознаграждения теперь имеют граждане в возрасте старше 14 лет. Ранее обращения принимались только от совершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

Поощрение граждан за информацию о нетрезвых водителях началось в регионе в июле прошлого года. Деньги выплачиваются из областного бюджета: 5 тысяч рублей, если нарушитель, о котором сообщается, попался в первый раз, и 7 тысяч — если он сел за руль пьяным повторно.