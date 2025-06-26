В Приамурье в четыре раза увеличили выплату за сообщение о пьяном водителе

Поощрение граждан за информацию о нетрезвых водителях началось в регионе в июле прошлого года. Деньги выплачиваются из областного бюджета: 5 тысяч рублей, если нарушитель, о котором сообщается, попался в первый раз, и 7 тысяч — если он сел за руль пьяным повторно.