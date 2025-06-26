Миллиардер женится: Джефф Безос с невестой прибыл в Венецию на скандальную свадьбу

Свадьба, которая, как сообщается, обошлась в 40−48 миллионов евро, стала самой громкой в Венеции с тех пор, как Джордж и Амаль Клуни поженились в этом городе в 2014 году. Но в то время как Клуни были встречены с распростертыми объятиями, свадьба Безоса оказалась гораздо более скандальной: на стенах по всему городу были расклеены плакаты с изображением головы Безоса на ракете, взлетающей в космос, — в качестве отсылки к его проекту Blue Origin в области космического туризма. Протестующие говорят, что это мероприятие рискует превратить объект всемирного наследия, который долгое время страдал от последствий чрезмерного туризма, в игровую площадку для богатых.