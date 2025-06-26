Миллиардер женится: Джефф Безос с невестой прибыл в Венецию на скандальную свадьбу

Миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос и бывшая тележурналистка Лорен Санчес прибыли в Венецию, готовясь связать себя узами брака на пышном трехдневном празднике, который охватил весь город-лагуну. Множество знаменитостей и других сверхбогатых людей мира также присоединятся к этой паре в Италии, прибыв на суперяхтах и частных самолетах.
Джефф Безос, четвертый по богатству человек в мире, и Санчес были замечены выходящими из водного такси в среду, когда они входили в эксклюзивный отель Aman Venice на Гранд-канале, где остановятся многие знаменитости, пишет The Guardian.
Ожидается, что более 90 частных самолетов приземлятся в Венеции до официального начала торжеств в четверг, доставляя гостей на мероприятие, которое некоторые называют «свадьбой века» и, по слухам, включает в себя все — от пижамных вечеринок до элегантных ужинов.
Среди первых прибывших гостей замечены дочь Дональда Трампа Иванка, ее муж Джаред Кушнер и их дети. Семья остановилась в отеле St Regis, расположенном недалеко от площади Сан-Марко, в одном из множества пятизвездочных отелей, забронированных примерно 200 гостями на свадьбу.
Согласно сообщениям в местной прессе, некоторые из самых скромных приглашенных прибыли еще раньше. 60-метровая яхта Arience, принадлежащая американскому управляющему фондом и инвестору Amazon Биллу Миллеру, пришвартовалась у острова Святого Марка в начале этой недели.
В городе также пришвартована суперяхта «Кисмет», принадлежащая Шахиду Хану, пакистано-американскому миллиардеру и владельцу футбольного клуба «Фулхэм».
Власти Венеции проводят масштабную операцию по обеспечению безопасности, в том числе в аэропорту Марко Поло, поскольку усиливаются опасения по поводу геополитической нестабильности и угроз активистов кампании «Нет пространству для Безоса» закупорить каналы надувными крокодилами, чтобы помешать гостям.
Среди других важных персон, которые, как полагают, значатся в списке приглашенных, Ким Кардашьян, Опра Уинфри, Ева Лонгория и Орландо Блум, а также, возможно, Билл Гейтс, Мик Джаггер и Элтон Джон.
Если звук чемоданов на колесиках, которые тащат по узким улочкам Венеции, является одним из пугающих факторов для постоянно сокращающейся группы жителей города, местные газеты предупредили их, чтобы они были готовы к тому, что гостям Безоса придется привезти с собой множество вещей, необходимых для того, что, по их словам, станет «настоящим праздником».
Подробности празднования строго держатся в секрете, и весь персонал, участвующий в нем, был предупрежден, чтобы он даже не упоминал о свадьбе в телефонных разговорах.
Однако считается, что пара обменяется клятвами в пятницу в Сан-Джорджо Маджоре, базилике 16 века, построенной по проекту архитектора эпохи Возрождения Андреа Палладио и расположенной на одноименном венецианском острове. Гости смогут полюбоваться шедеврами искусства базилики, в том числе «Тайной вечерей» Тинторетто, и насладиться концертом в амфитеатре крошечного острова, а также прогуляться по его километровому лабиринту.
Ожидается, что главный свадебный прием состоится в субботу в Арсенале, историческом комплексе судостроительных верфей, окруженном крепостными стенами. Первоначально предполагалось, что большая вечеринка пройдет в здании 16 века в центре города, но ее перенесли из соображений безопасности.
Свадьба, которая, как сообщается, обошлась в 40−48 миллионов евро, стала самой громкой в Венеции с тех пор, как Джордж и Амаль Клуни поженились в этом городе в 2014 году. Но в то время как Клуни были встречены с распростертыми объятиями, свадьба Безоса оказалась гораздо более скандальной: на стенах по всему городу были расклеены плакаты с изображением головы Безоса на ракете, взлетающей в космос, — в качестве отсылки к его проекту Blue Origin в области космического туризма. Протестующие говорят, что это мероприятие рискует превратить объект всемирного наследия, который долгое время страдал от последствий чрезмерного туризма, в игровую площадку для богатых.
Активисты развернули в понедельник на площади Сан-Марко огромный баннер с фотографией смеющегося Безоса и надписью: «Если вы сможете арендовать Венецию для своей свадьбы, вы сможете платить больше налогов».
Аналогичный баннер был прикреплен к огромному подъемному крану во вторник вечером перед отелем Danieli, где остановились некоторые из гостей, в рамках акции протеста, организованной активистами, одетыми в костюмы Робин Гуда.
«Если человек может купить Венецию для своего бракосочетания, то это человек, обладающий немыслимым богатством и, следовательно, способный платить еще больше налогов», — сказал Хорхе Молина, представитель протестующей группы. «Мы просим, чтобы богатые облагались большими налогами, чтобы дать надежду планете».
Мэр Венеции, миллионер Луиджи Бруньяро, заявил, что свадьба принесет городу огромные богатства, и осудил действия протестующих как «позорные». Симоне Вентурини, член городского совета по туризму, заявила, что возражения, высказанные «несколькими десятками профессиональных протестующих», были вызваны желанием привлечь внимание СМИ. «Каждый год мы проводим сотни мероприятий и торжеств, многие из которых оказывают еще большее влияние на город», — добавил он.
Согласно сообщениям газеты Corriere della Sera и информационного агентства Ansa, Безос сделает значительные благотворительные пожертвования, в том числе 1 млн евро на проект по изучению системы лагун Венеции.