Daily Mail: рак Кейт Миддлтон протекал тяжелее, чем сообщалось

Состояние здоровья Кейт Миддлтон было гораздо более критическим, чем это представлялось публично, сообщает Daily Mail.
В начале 2024 года принцесса Уэльская перенесла операцию, после чего надолго исчезла из поля зрения общественности. Впоследствии стало известно о ее онкологическом диагнозе. В сентябре представительница британской королевской семьи заявила об окончании терапии и возобновила свое участие в официальных событиях.
По сведениям источника, проблемы со здоровьем у Миддлтон начались задолго до хирургического вмешательства. Затем последовал многомесячный курс химиотерапии. Для облегчения процесса введения медикаментов ей была установлена порт-система. «Чудо, что мы вообще можем говорить о выздоровлении», — отмечает Daily Mail.
Здоровье Кейт Миддлтон вновь привлекло всеобщее внимание после отмены ее визита на скачки в Аскоте, став неожиданностью даже для близкого окружения.