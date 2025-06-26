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Daily Mail: рак Кейт Миддлтон протекал тяжелее, чем сообщалось

Принцесса Уэльская чудом осталась жива после рака.

Источник: Аргументы и факты

Состояние здоровья Кейт Миддлтон было гораздо более критическим, чем это представлялось публично, сообщает Daily Mail.

В начале 2024 года принцесса Уэльская перенесла операцию, после чего надолго исчезла из поля зрения общественности. Впоследствии стало известно о ее онкологическом диагнозе. В сентябре представительница британской королевской семьи заявила об окончании терапии и возобновила свое участие в официальных событиях.

По сведениям источника, проблемы со здоровьем у Миддлтон начались задолго до хирургического вмешательства. Затем последовал многомесячный курс химиотерапии. Для облегчения процесса введения медикаментов ей была установлена порт-система. «Чудо, что мы вообще можем говорить о выздоровлении», — отмечает Daily Mail.

Здоровье Кейт Миддлтон вновь привлекло всеобщее внимание после отмены ее визита на скачки в Аскоте, став неожиданностью даже для близкого окружения.

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