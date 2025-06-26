Daily Mail: рак Кейт Миддлтон протекал тяжелее, чем сообщалось

В начале 2024 года принцесса Уэльская перенесла операцию, после чего надолго исчезла из поля зрения общественности. Впоследствии стало известно о ее онкологическом диагнозе. В сентябре представительница британской королевской семьи заявила об окончании терапии и возобновила свое участие в официальных событиях.