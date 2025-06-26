Захарова объяснила появление спецборта из РФ в Нью-Йорке

«Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки», — сказала официальный представитель МИД РФ, которую цитрует ТАСС.