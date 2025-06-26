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Захарова объяснила появление спецборта из РФ в Нью-Йорке

Официальный представитель МИД РФ назвала обычным вывозным рейсом появление самолёта СЛО «Россия» в Нью-Йорке.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт Ил-96 специального лётного отряда (СЛО) «Россия» прибыл в Нью-Йорк, чтобы доставить новых сотрудников в США, заявила официальный представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что речь идёт об обычном вывозном рейсе. Захарова также отметила, что на обратном пути Ил-96 должен забрать тех, кто возвращается в Россию.

«Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году. Отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает сотрудников, возвращающихся из командировки», — сказала официальный представитель МИД РФ, которую цитрует ТАСС.

Напомним, ранее 25 июня появилась информация, что вылетевший из Санкт-Петербурга самолёт СЛО «Россия» приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка. Ил-96−300 вылетел из Пулково в 11:32 мск и сел в пункте назначения примерно в 22:27 мск.