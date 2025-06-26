Уральские таможенники обнаружили у китайца 190 ботинок только на правую ногу: куда столько

Гражданин Китая задержан в аэропорту Екатеринбурга при попытке ввоза в страну 190 ботинок только на правую ногу. Об этом сообщило Уральское таможенное управление.
«В ходе таможенного контроля в текстильных чемоданах пассажира, общим весом 61 килограмм, инспекторы обнаружили 190 полупар ботинок на правую ногу различных оттенков, материалов и размеров в ассортименте», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что, по словам китайского гражданина, образцы обуви предназначались для продажи на рынке Екатеринбурга. На мужчину заведено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров.
Как писал сайт KP.RU, ранее на границе России и Абхазии сотрудники таможенного поста МАПП Адлер совместно с пограничниками пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии сигарет, которую обнаружили в автомобиле MITSUBISHI LANCER, прибывшем из республики. Во время проверки с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники нашли в машине несколько тайников с блоками сигарет.