Уральские таможенники обнаружили у китайца 190 ботинок только на правую ногу: куда столько

Как писал сайт KP.RU, ранее на границе России и Абхазии сотрудники таможенного поста МАПП Адлер совместно с пограничниками пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии сигарет, которую обнаружили в автомобиле MITSUBISHI LANCER, прибывшем из республики. Во время проверки с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса таможенники нашли в машине несколько тайников с блоками сигарет.