Врач рассказал об опасности отказа от продуктов с глютеном

По его словам, исключая такого рода злаки, человек лишает себя важных источников витаминов группы B, клетчатки, а также железа и минеральных веществ. Белоусов отметил, что у людей, необоснованно исключивших из своего рациона глютен, чаще развивается дефицит питательных веществ и растет риск сердечно-сосудистых заболеваний.