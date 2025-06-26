Врач рассказал об опасности отказа от продуктов с глютеном

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил об опасности отказа от глютена, отметив, что такая практика может привести к дефициту витаминов и повысить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.
«На протяжении тысячелетий человечество спокойно употребляло глютеносодержащие продукты без каких-либо последствий … Теперь этот белок обвиняют во всех грехах … Реальность такова, что истинная непереносимость глютена (целиакия) встречается лишь у 1% населения», — заявил эксперт.
По его словам, исключая такого рода злаки, человек лишает себя важных источников витаминов группы B, клетчатки, а также железа и минеральных веществ. Белоусов отметил, что у людей, необоснованно исключивших из своего рациона глютен, чаще развивается дефицит питательных веществ и растет риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Врач-неонатолог высшей категории Оксана Мурзина в беседе с RT рассказала, что злаки и крупы необходимы для правильного функционирования желудочно-кишечного тракта. По ее словам, детям в возрасте одного года нужно давать гречку, овсянку, рис и кукурузу.
Врач-гастроэнтеролог Петмат Шамаева рассказал, в каких случаях не стоит давать каши на завтрак. Как передает «Царьград», специалист призвал на есть каши при ожирении. Для людей с таким диагнозом самый лучший завтрак, по его словам, состоит из белковых продуктов и сложных углеводов.