В Комсомольском районе Тольятти демонтировали незаконную пристройку к гаражу

В Комсомольском районе Тольятти судебные приставы обязали местного жителя демонтировать металлический пристрой к гаражу и освободить земельный участок, поскольку участок находится в муниципальной собственности и не предоставлялся в аренду.
Суд обязал 48-летнего мужчину освободить почти 400 кв.м. земельного участка, об этом должника уведомили приставы Комсомольского района и возбудили исполнительное производство.
Должник ничего не сделал, и на него наложили запрет на выезд из России и штраф в виде исполнительского сбора. Только после данных санкций должник снёс незаконную пристройку.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.