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В Комсомольском районе Тольятти демонтировали незаконную пристройку к гаражу

В Комсомольском районе Тольятти судебные приставы обязали местного жителя демонтировать металлический пристрой к гаражу и освободить земельный участок, поскольку участок находится в муниципальной собственности и не предоставлялся в аренду.

В Комсомольском районе Тольятти судебные приставы обязали местного жителя демонтировать металлический пристрой к гаражу и освободить земельный участок, поскольку участок находится в муниципальной собственности и не предоставлялся в аренду.

Суд обязал 48-летнего мужчину освободить почти 400 кв.м. земельного участка, об этом должника уведомили приставы Комсомольского района и возбудили исполнительное производство.

Должник ничего не сделал, и на него наложили запрет на выезд из России и штраф в виде исполнительского сбора. Только после данных санкций должник снёс незаконную пристройку.

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