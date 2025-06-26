В Омской области подешевели яйца, овощи и курица

Омская область демонстрирует динамику по росту цен, опережая федеральные показатели. По последним данным Банка России, региональная инфляция достигла отметки 11,2%, что на 1,3% превышает средний показатель по стране (9,9%).
Месячный рост потребительских цен составил 0,3%, затронув различные категории товаров и услуг. Особенно заметно подорожание в сфере услуг — на 1,6%. Под удар попали цены на билеты в санатории, театры и на концерты. Рыбный кризис отразился на ценах по всей стране: в Омской области стоимость рыбы и рыбной продукции выросла на 11%. Эксперты связывают это с общим снижением объемов вылова.
Позитивные изменения отмечены в ценах на яйца, где зафиксировано снижение до 10%. Также подешевели куриное мясо и овощи, что связано с увеличением производства и поставок. На 0,5% снизились цены на телевизоры и смартфоны.