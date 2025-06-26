В Омской области подешевели яйца, овощи и курица

Месячный рост потребительских цен составил 0,3%, затронув различные категории товаров и услуг. Особенно заметно подорожание в сфере услуг — на 1,6%. Под удар попали цены на билеты в санатории, театры и на концерты. Рыбный кризис отразился на ценах по всей стране: в Омской области стоимость рыбы и рыбной продукции выросла на 11%. Эксперты связывают это с общим снижением объемов вылова.