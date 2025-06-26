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Жительниц Прикамья приглашают принять участие в конкурсе будущих мам

Начался прием анкет на ежегодный краевой конкурс будущих мам.

Источник: Reuters

Начался прием анкет на ежегодный краевой конкурс будущих мам. В нем могут принять участие могут жительницы Прикамья, у которых срок беременности к финалу конкурса составит 28−32 недели.

Будущих мам ждет насыщенная программа: занятия по актерскому мастерству, хореографии, дефиле, семинары, вебинары, мастер-классы, а главное — яркое финальное шоу. Все финалистки получат ценные призы от организаторов и спонсоров.

Заявки принимаются до 11 июля, нужно заполнить анкету на сайте. Кастинг финалистов пройдет 18 июля, а финал состоится в первой декаде октября.