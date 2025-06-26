Петербургских курьеров на электросамокатах и велосипедах замедлят до 10 км/ч с 1 июля

Также вводится обязательная регистрация данных курьеров в специальном реестре, куда вносятся личные данные каждого сотрудника, информация о документах (включая паспорт, патент, права водителя), а также медицинские справки. Каждому зарегистрированному сотруднику присваивается индивидуальный номер. Курьеры, чьи сведения отсутствуют в данном реестре, не получат доступ к выполнению заказов.