В Челябинской области в тюрьме скончался экс-глава Катав-Ивановского района

Сообщается, что все произошло 26 июня.
«Пришла трагическая новость. Умер бывший глава Катав-Ивановского муниципального района Шиманович Николай Иванович», — говорится в некрологе.
Он руководил муниципалитетом с 2021 года по 2025-й.
Напомним, Николай Шиманович отбывал наказание за особо крупное мошенничество. Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа 500 тыс. рублей.
Суд и следствие установили, что с июля 2019-го по январь 2021 года, до работы в администрации Катав-Ивановского района, Шиманович похитил 4,4 млн рублей у компании, интересы которой представлял в суде. Юрист распорядился «по своему усмотрению» деньгами, полученными от реализации векселя организации-банкрота, хотя должен был передать средства ее конкурсному управляющему.
В феврале Златоустовский городской суд признал его виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей. Областной суд сократил срок до пяти лет, а штраф — до 500 тыс. рублей.
Сотрудники ФСБ задержали главу Катав-Ивановского района в начале апреля 2023 года. Сначала Николая Шимановича отправили под домашний арест, затем смягчили меру пресечения — до запрета определенных действий, и он продолжал руководить районом.