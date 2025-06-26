В Челябинской области в тюрьме скончался экс-глава Катав-Ивановского района

Суд и следствие установили, что с июля 2019-го по январь 2021 года, до работы в администрации Катав-Ивановского района, Шиманович похитил 4,4 млн рублей у компании, интересы которой представлял в суде. Юрист распорядился «по своему усмотрению» деньгами, полученными от реализации векселя организации-банкрота, хотя должен был передать средства ее конкурсному управляющему.