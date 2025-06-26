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Мэр Омска подписал побратимское соглашение с одним из городов в Беларуси

Сергей Шелест назвал соглашение с белорусским городом Гродно «историческим моментом».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 июня, в телеграм-канале мэра Омска Сергея Шелеста появилась информация о подписании побратимского соглашения с белорусским городом Гродно.

«Поддерживаем линию лидеров наших стран: Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко — на укрепление и развитие братских отношений», — прокомментировал торжественный момент омский градоначальник.

Омск стал первым городом в России, заключившим подобные соглашения со всеми областными центрами Беларуси, включая столицу государства — город Минск.