Мэр Омска подписал побратимское соглашение с одним из городов в Беларуси

Сегодня, 26 июня, в телеграм-канале мэра Омска Сергея Шелеста появилась информация о подписании побратимского соглашения с белорусским городом Гродно.
«Поддерживаем линию лидеров наших стран: Владимира Владимировича Путина и Александра Григорьевича Лукашенко — на укрепление и развитие братских отношений», — прокомментировал торжественный момент омский градоначальник.
Омск стал первым городом в России, заключившим подобные соглашения со всеми областными центрами Беларуси, включая столицу государства — город Минск.