Жители Таганрога сообщили о хлопках в небе

Напомним, в ночь на 25 июня в Таганроге из-за обломков беспилотника произошел пожар, который быстро потушили. Тогда же пострадали окна к квартирах двух домов в переулке Трудовых Резервов, 2 и 2/1, а также в стеклопакеты в лицее № 28. Пострадавших не было. Вчера начали фиксировать ущерб.