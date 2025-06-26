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Жители Таганрога сообщили о хлопках в небе

В Таганроге сообщили о хлопках в небе после оповещения о беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Жители Таганрога сообщили в соцсетях о хлопках, которые были слышны в ночь на 26 июня. Известно, что в этот период работали силы ПВО, об этом сообщала глава города Светлана Камбулова.

Также прошедшей ночью по всей территории региона действовала беспилотная опасность, позже угроза была снята.

Напомним, в ночь на 25 июня в Таганроге из-за обломков беспилотника произошел пожар, который быстро потушили. Тогда же пострадали окна к квартирах двух домов в переулке Трудовых Резервов, 2 и 2/1, а также в стеклопакеты в лицее № 28. Пострадавших не было. Вчера начали фиксировать ущерб.

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